توقيع اتفاقيتي شراكة بين وزارة الثقافة والوكالة الفضائية الجزائرية

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، اليوم الإثنين، على مراسم توقيع اتفاقيتي شراكة مع الوكالة الفضائية الجزائرية.

وتم التوقيع على الاتفاقيتين، بقاعة المحاضرات بقصر الثقافة “مفدي زكرياء” بالعاصمة.

وحسب بيان للوزارة، أمس الأحد، تهدف الاتفاقيتين، إلى تعزيز التعاون بين وزارة الثقافة والفنون والوكالة الفضائية الجزائرية، للاستغلال الأمثل للأنظمة الفضائية الوطنية لاسيما حماية وحفظ وتثمين التراث الثقافي.

هذا وتتعلق الأولى، باتفاقية إطار بين وزارة الثقافة والفنون مع الوكالة الفضائية الجزائرية.

والثانية تخص اتفاقية متخصّصة تجمع الوكالة الفضائية الجزائرية بالمديرية الوطنية لمشروع الحظائر الثقافية الجزائرية المنبثق عن اتفاقية بين قطاع الثقافة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.