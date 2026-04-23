توقيع اتفاق تجاري ثنائي بين الجزائر وتشاد لتعزيز التعاون الاقتصادي

تم اليوم توقيع اتفاق تجاري ثنائي بين وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائرية ووزارة التجارة والصناعة لجمهورية تشاد، يهدف إلى توسيع آفاق التعاون المشترك ودعم المبادلات التجارية بين الجانبين.

وقد جرى التوقيع بين وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، ووزير التجارة والصناعة التشادي، جيبولو فانكا ماتيو، حيث أكد الطرفان خلال المناسبة على أهمية هذه الخطوة في ترقية الشراكة الاقتصادية وتسهيل حركة السلع والخدمات بين الجزائر وتشاد.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار توجه البلدين نحو تعزيز التعاون الإفريقي البيني، وفتح فرص جديدة للاستثمار والتبادل التجاري، بما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق المصالح المشتركة.