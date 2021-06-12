توقيع اتفاق تعاون بين قيادة الدرك الوطني والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد

وقعت كل من مؤسسة الدرك الوطني والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، اليوم السبت، على اتفاق تعاون.ويأتي ذلك، في إطار توثيق الجهود مع مختلف المؤسسات الأمنية والهيئات المكلفة برسم الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.

وحسب بيان لذات المصالح، جرت مراسيم التوقيع، بمقر قيادة الدرك الوطني.ويعنى الاتفاق، بآليات العمل المشترك في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.ووقع على الاتفاق، العميد قواسمية نور الدين، قائد الدرك الوطني، رفقة الدكتور طارق كور، رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.

و يأتي إبرام هذا الإتفاق تجسيدا لإرادة الطرفين العازمة على توثيق الجهود بين مؤسسات الدولة.كما يمثل هذا الاتفاق، دليلا ملموسا، على نوعية علاقات لتعاون التي تربط مؤسسة الدرك الوطني مع مختلف المؤسسات الأمنية عامة. والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته على وجه الخصوص.

وأكد البيان، إن وضعه حيز التنفيذ، سيُسهم في تجسيد الأهداف الرئيسية المتوخاة للطرفين، في سبيل ترقية العمل المشترك في مجال التصدي وردع مختلف أشكال جرائم الفساد خدمة للوطن والمواطن وتكريسا لدولة القانون.