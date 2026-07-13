توقيع اتفاق خدمات النقل الجوي بين الجزائر وموزمبيق

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الإثنين، نظيره وزير النقل واللوجستيك لجمهورية موزمبيق، جوواو ماتلومبي، والوفد المرافق له.

وحسب بيان للوزارة، تُوِّجت أشغال هذا اللقاء بالتوقيع على اتفاق خدمات النقل الجوي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية موزمبيق. بما يجسد الإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز التعاون الثنائي وتطوير الشراكة في مجال النقل الجوي.

هذا وخصص اللقاء لبحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النقل واللوجستيك. واستعراض آفاق تطويره في مختلف أنماط النقل، لاسيما النقل البري والبحري والجوي والسككي. إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال المحادثات، نوّه الوزير بالحركية والديناميكية التي يشهدها قطاع النقل في الجزائر بمختلف أنماطه. بفضل العناية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية، لهذا القطاع الاستراتيجي. لاسيما من خلال المشاريع الكبرى لتطوير شبكة السكك الحديدية. وعلى رأسها الخط المنجمي الغربي الرابط بين غار جبيلات وبشار ووهران. والخط المنجمي الشرقي، إلى جانب مشروع خط الجزائر-تمنراست.

فضلاً عن البرنامج الطموح الرامي إلى تعزيز أسطول الخطوط الجوية الجزائرية بطائرات جديدة. بما يعكس الإرادة الوطنية الرامية إلى تطوير وعصرنة منظومة النقل.

كما استعرض الوزير ما تزخر به الجزائر من خبرات وإمكانات في مختلف مجالات النقل. سواء من حيث البنية التحتية أو الكفاءات الوطنية التي تتولى تسيير مختلف مرافق القطاع. إلى جانب التجربة الجزائرية في منظومات النقل الحضري الحديثة.

مؤكداً استعداد الجزائر لتبادل الخبرات وتقاسم تجربتها مع جمهورية موزمبيق، لاسيما في مجال تكوين الموارد البشرية. ووضع الإمكانات الوطنية في خدمة مشاريع التعاون المشترك. بما يسهم في تطوير قطاع النقل واللوجستيك وتجسيد شراكة مثمرة تعود بالنفع على البلدين.

ومن جانبه، أشاد وزير النقل واللوجستيك لجمهورية موزمبيق بما حققته الجزائر من إنجازات في قطاع النقل. معربًا عن اهتمام بلاده بالاستفادة من التجربة الجزائرية. ومؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وفي ختام اللقاء، جدد الجانبان حرصهما على مواصلة العمل المشترك وتعزيز علاقات التعاون بين الجزائر وجمهورية موزمبيق. بما يعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالشراكة الثنائية في مجال النقل واللوجستيك.