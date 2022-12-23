توقيع اتفاق لتوريد مهمات كهربائية جزائرية للسنغال

تم توقيع اتفاق، على هامش معرض دكار في السنغال، لتوزيع مهمات كهربائية من انتاج الجزائر من خلال مصنع السويدى اليكتريك الجزائر.

وتم ذلك، بدعم من الدولة الجزائرية متمثلة في وزير التجارة وترقية الصادرات، وبحضور وزير تجارة دولة السنغال.

وحسب بيان لوزارة التجارة، سيتم الحصول على أول أمر توريد فى هذة الاتفاقية. وذلك تأكيدًا على توجة الدولة الجزائرية نحو التصدير وبخاصة نحو العمق الافريقي والعلاقات الجزائرية السنغالية بصفة خاصة والافريقية بصفة عامة.