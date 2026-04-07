توقيع اتفاق للتعاون الأمني والخدمات الجوية بين الجزائر وموريتانيا

وقّع وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود على اتفاقيات لتعزيز التعاون الجزائري- الموريتاني في مجالي النقل و الأمن.



وجاء توقيع الاتفاقيات على هامش انعقاد الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى “الجزائرية–الموريتانية”. حيث تم توقيع إتفاق على الخدمات الجوية الجديد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية. كما تم توقيع إتفاق للتعاون الأمني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتاني. وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين سلطتي الطيران المدني في البلدين.

وقد جرت مراسم التوقيع تحت إشراف الوزير الأول سيفي غريب، رفقة الوزير الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية المختار ولد أجاي، في سياق تجسيد الإرادة المشتركة للبلدين في ترقية التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور