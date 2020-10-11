عاجل

توقيع اتفاق للتعاون الاقتصادي والتقني مع الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية

الوطني
  • -
  • 0
توقيع اتفاق للتعاون الاقتصادي والتقني مع الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية
بقلم أسماء.ع

وقعت الجزائر، اليوم الأحد، على اتفاق للتعاون الاقتصادي والتقني مع الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

ووقع اتفاق الجزائر-الصين، الأمين العام للوزارة شكيب رشيد قايد،ورئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية وانغ شياوتاو،بمقر وزارة الشؤون الخارجية.

وستكون زيارة الوفد الصيني، التي تدوم يومين فرصة للجانبين لتقييم علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف  المجالات.

بالإضافة إلى بحث فرص ترقيتها وتطويرها لا سيما في المجالات الاقتصادية، منها الهياكل المنشآت  القاعدية والأشغال العمومية والنقل والتجارة والاستثمار.

 وميادين التعلم العالي والبحث  العلم والتكنولوجيات الحديثة.

كما سيتم التباحث حول أهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومواصلة التنسيق بين البلدين في اطار مكافحة كورونا .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=901373

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com