توقيع اتفاق للتعاون الاقتصادي والتقني مع الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية

وقعت الجزائر، اليوم الأحد، على اتفاق للتعاون الاقتصادي والتقني مع الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

ووقع اتفاق الجزائر-الصين، الأمين العام للوزارة شكيب رشيد قايد،ورئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية وانغ شياوتاو،بمقر وزارة الشؤون الخارجية.

وستكون زيارة الوفد الصيني، التي تدوم يومين فرصة للجانبين لتقييم علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات.

بالإضافة إلى بحث فرص ترقيتها وتطويرها لا سيما في المجالات الاقتصادية، منها الهياكل المنشآت القاعدية والأشغال العمومية والنقل والتجارة والاستثمار.

وميادين التعلم العالي والبحث العلم والتكنولوجيات الحديثة.

كما سيتم التباحث حول أهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومواصلة التنسيق بين البلدين في اطار مكافحة كورونا .