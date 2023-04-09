توقيع الإتفاقية القطاعية أخيرا.. وتجنب إضراب عمال الموانئ

أعلنت الفدرالية الوطنية لعمال موانئ الجزائر، عن التوقيع على الاتفاقية القطاعية الجماعية خلال اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء وذلك بمقر مجمع اللخدمات المينائية اليوم الأحد.

وجاء في بيان للفدرالية، أن الملف المذكور، قد ساده تغليب لغة الحوار والتشاور بين مختلف الأطراف المعنية. من خلال ايجاد حلول استعجالية قصد تجنب الدخول في اضراب وتفاديا لكل الانعكاسات السلبية التي من شأنها الاضرار باقتصادنا الوطني.

ومن جهتها التزمت الفدرالية بتوقيع عقد الاستقرار الإجتماعي الذي من شأنه أن يكفل حقوق وواجبات العمال. كما يحافظ على مكتسبات المؤسسات المينائية، إضافة إلى العمل على إيجاد آليات اللازمة لإنعاشها وترقيتها.

هذا ويجدد الامين العام بالنيابة حمو طواهرية على ضرورة إلتزام جميع الاخوة النقابيين بإرساء وتفعيل آليات الحوار. وفتح باب التشاور والتفاوض كأسلوب أمثل لمعالجة مختلف الملفات العالقة بطريقة سللسة.