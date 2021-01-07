توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي الجزائري الصيني الخاص بالسنوات 2021-2025
استقبلت وزيرة الثّقافة والفنون مليكة بن دودة، اليوم الخميس، سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر لي ليان.
ونوّهت الوزيرة، خلال اللقاء بالعلاقات الممتازة التي تربط البلدين في المجال الثّقافي، مؤكدة عزمها لترقيتها.
ورحّب الطرفان، خلال هذا اللقاء، بالتّوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي الجزائري الصيني الخاص بالسنوات 2021-2025.
ومن شأن هذا البرنامج توثيق أواصر الصداقة بين الشعبين والارتقاء بالتعاون في كل مجالات الثقافة والفنون.
كما تبادل الطرفان وجهات نظرهما حول السُّبل والوسائل الكفيلة بترقية التعاون والتبادل الثنائيّ من أجل تطوير الصناعة الثّقافية لاسيما في السينما والتراث الثقافي.
ومن جهته، أكد السفير، رغبته في تشجيع الشركات الثقافيّة الصينيّة للمشاركة في تطوير الصناعة الثقافيّة الجزائريّة، ومرافقة سياسات الاستثمارات
الثقافيّة في مسار الإنعاش الاقتصاديّ الجزائري.
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