توقيع برنامج تعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية

استقبل وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أمس الإثنين، ممثل منظمة الصحة العالمية في الجزائر الدكتور بلا فرانسوا نجيسان.

وحسب بيان للوزارة، فقد خصّص هذا اللّقاء للتوقيع على برنامج تعاون يمتد على مدار سنتين (2020-2021) بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في مجال الصحة العمومية.

كما كان هذا الاجتماع فرصة لكلا الطرفين لاستعراض نوعية التعاون بين الجزائر و منظمة الصحة العالمية في مجال الصحة.

وسمح هذا التعاون بالتصديق على القضاء على بعض الأمراض.

ومن بين هذه الأمراض، شلل الأطفال في 2016 وتيتانوس الأم وحديثي الولادة في 2018 و الملاريا في 2019.

كما كان للطرفين خلال هذا الاجتماع نقاشا مطوّلا حول تطوّر وباء كوفيد-19 وظهور المتغيرات الجديدة له وكذا التلقيح ضد كوفيد-19.

وأشار البيان، إن هذا البرنامج، يتضمن الأولويات الصحية للجزائر، التي يتمّ تحديدها بشكل مشترك من طرف وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

ويأخذ هذا البرنامج بعين الاعتبار الأولويات الصحية في الجزائر من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف البيان، إن منظمة الصحة العالمية، سترافق الجزائر في تحقيق الأهداف المسطّرة، سيما في مجالات مكافحة الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة.

كما تأخذ الاستجابة ضد وباء كوفيد-19 حيّزا مهما في هذا التعاون، يضيف البيان.