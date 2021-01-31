توقيع بروتوكول إتفاق بين “سوناطراك” “أوكسيدنتال” “إيني” و”توتال”

تم اليوم الأحد، التوقيع على بروتوكول إتفاق بين مجمع سوناطراك وشركائه أوكسيدنتال، إيني وتوتال،حسب بيان شركة سوناطراك.

ويهدف البروتوكول إلى توطيد العلاقات والشراكة التاريخية بينهما على مستوى الحوض المتعاقد حوله الواقع في الكتلتين 404و208 بمنطقة بركين .

الغرض من البروتوكول هو رسم خارطة طريق لغاية إبرام عقد في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات في حوض بركين في إطار النصوص القانونية

والتنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات. كل التدابير والموارد سوف تتخذ من طرف الأطراف المعنية لتحقيق هذا الهدف.

ويعكس هذا البروتوكول إرادة سوناطراك وشركائها للحفاظ على علاقاتهم التقليدية وتطوير تعاونهم من خلال البحث عن فرص شراكة جديدة.