توقيع بروتوكول إتفاق لتطوير الدفع الإلكتروني بين البنك الوطني والإتحاد العام للتجار

وقّع البنك الوطني الجزائري والإتحاد العام للتجار والحرفيين اليوم الأربعاء، على بروتوكول إتفاق يتضمن تطوير الدفع الإلكتروني.

ويهدف بروتوكول الإتفاق إلى تنفيذ برنامج تطوير وسائل الدفع الإلكتروني وخدمات البنك عن بعد لفائدة المنخرطين في الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين. ويتضمن هذا البرنامج مجموعة من البطاقات البنكية التي يمنحها البنك الوطني الجزائري. والتزويد بأجهزة الدفع الالكتروني واستعمال التطبيق النقال للدفع والقبض. ويتعلق الأمر كذلك بمرافقة دمج أجهزة الدفع المقتناة من قبل المنخرطين في شبكة القبول البنكية CIB والمرافقة للتصديق التي تسمح بقبول الدفع الالكتروني.

وأوضح المدير العام للبنك الوطني الجزائري، محمد لمين لبو،أن التوقيع يندرج في إطار تحديد اللجوء إلى السيولة. و كذا تحسيس التجار ولمواطنين. معتبرا أن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين يعد بوابة هامة بالنسبة للبنوك من أجل تعميم توزيع أجهزة الدفع الالكتروني. مؤكدا أن الهدف الآخر يكمن في تطوير الإدماج المالي، من خلال تقليص الكتلة النقدية المستعملة في الصفقات التجارية”.

وقال الأمين العام للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة، بأنه تم الاتفاق ضمن الاتحاد بضرورة تعميم البطاقة البنكية الالكترونية. مشيرا الى مساهمة منظمته المهنية في هذا المنظور.

واعتبر الأمين العام لوزارة التجارة الهادي بكير، أن هذا الاتفاق يمثل تقدما معتبرا في مسار الرقمنة في الجزائر. مضيفا أنه يضفي شفافية أكبر على الصفقات التجارية. لكن ذلك يقتضي اشراك عام للتجار الجزائريين. كون أنه لا يوجد خيار أخر سوى الرقمنة”. و ذكر أيضا بأن اجبارية اقتناء نهائيات الدفع الالكتروني من طرف التجار و الحرفيين ستدخل حيز التنفيذ في 1جانفي المقبل.