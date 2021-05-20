توقيع بروتوكول إتفاق ومذكرة تفاهم بين سوناطراك وشركة SINOPEC

وقّعت سوناطراك مع شريكها الصيني SINOPEC بروتوكول إتفاق ومذكرة تفاهم ، لتوطيد علاقاتهما وتوسيع تعاونهما في البحث عن شراكة جديدة.

وحسب بيان لسوناطراك، فإن بروتوكول الاتفاق يهدف إلى تعزيز الشراكة التقليدية القائمة بالرقعة التعاقدية لزارزايتين الواقعة بحوض إليزي.

ويسعى الطرفان إلى تحديد إطار للتعاون ولإبرام عقد جديد في مجال المحروقات بهذا الموقع، وذلك في إطار القانون 19-13 الذي يحكم نشاط المحروقات، ويمدد مدة استغلال حقل زارزايتين إلى ما بعد سنة 2023 التي تصادف نهاية العقد الحالي.

أما مذكرة التفاهم فتهدف إلى تحديد فرص الإستثمار المشترك في مشاريع الإستكشاف واستغلال المحروقات والتعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال والبيتروكيماويات، و هذا في الجزائر والخارج.