توقيع بروتوكول اتفاق بين “كاسنوس” وبنك التنمية المحلية

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اليوم الاثنين، على مراسم توقيع بروتوكول اتفاق بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وبنك التنمية المحلية، يتعلق بإطلاق خدمة الاقتطاع الآلي للاشتراكات وذلك على مستوى قاعة المحاضرات بالمركز العائلي بن عكنون.

وقد جرت هذه المراسم بحضور شركاء اجتماعيين وممثلي بعض الفئات المهنية، إلى جانب إطارات من القطاعين. في مشهد يعكس الأهمية التي يوليها مختلف الفاعلين الوطنيين لمسار الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحديث.منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز نجاعتها وتطوير آليات عملها.

كما أكدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن هذا البروتوكول يأتي تجسيدا لتوجيهات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. الرامية إلى مواصلة عصرنة خدمات الضمان الاجتماعي وتطوير آليات تحصيل الاشتراكات. في إطار رؤية شاملة ترتكز على ترسيخ مبادئ الرقمنة وتحسين جودة الخدمة العمومية. وتبسيط الإجراءات، بما يضمن مرونة أكبر في الخدمات المقدمة للمرتفقين واستجابة أدق لاحتياجاتهم بما يتطلبه ذلك من سرعة وفعالية.

مشيرة أن هذه الخطوة تعكس ديناميكية الإصلاح التي يشهدها القطاع من خلال الانتقال نحو حلول رقمية متكاملة. في مجال تحصيل الاشتراكات، وذلك بعد التجربة السابقة التي أرست اللبنات الأولى لهذا التوجه. شملت توقيع اتفاقية شراكة بين كل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. والصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء. والأشغال العمومية والري، وبنك التنمية المحلية، بما سمح بتعزيز الثقة في هذا النموذج وتوسيع نطاقه ليشمل فئة غير الأجراء.

ويؤكد هذا البروتوكول مجددا التزام الدولة بمواصلة تحديث أدوات التسيير وتكريس الرقمنة كخيار استراتيجي لا رجعة فيه، بما يعزز فعالية الأداء العمومي ويكرس استدامة منظومة الحماية الاجتماعية.

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