توقيع بروتوكول اتفاق بين وزارتي البريد والسياحة لتعميم وسائل الدفع الإلكتروني

وقّعت وزارتا البريد والسياحة، اليوم الإثنين، في المركّب السياحي بسيدي فرج بالعاصمة، بروتوكول اتفاق متعلق بتعميم وسائل الدفع الإلكتروني.

ووفق صفحة بريد الجزائر على “الفايسبوك”، فقد وقّعت المديرة العامة بالنيابة، باية حنوفي، تحت إشراف وزير البريد ابراهيم بومزار، بتوقيع بروتوكول الاتفاق.

وسيتم بمقتضى الاتفاق تعميم استخدام الخدمات النقدية الرقمية لبريد الجزائر، على غرار استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني.

إلى جانب خدمة “بريد Pay” في المركبات السياحية ومرافقها لإتاحة الخدمات المالية الرقمية للزبائن وتسهيل عملية الدفع لقاء الخدمات المقدمة على مستوى المؤسسات الفندقية.