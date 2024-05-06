توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الشعبي الوطني والمجلس الوطني لجمهورية الكونغو

وقع رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بو غالي، رفقة نظيره الكونغولي إيسيدو مفوبا، اليوم الإثنين، على بروتوكول، في إطار التعاون البرلماني بين المجلس الشعبي الوطني والمجلس الوطني لجمهورية الكونغو.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، ستتمكن الوفود البرلمانية، بموجب هذه الاتفاقية، من تبادل الوثائق والنصوص القانونية السارية في كلا البلدين وكذا تنظيم منتديات ودورات تكوينية ومحاضرات مشتركة.

كما سيسمح هذا البروتوكول بعقد لقاءات منتظمة بين رئيسي المجلسين أو الوفود المشاركة في مختلف المحافل. إلى جانب تبادل وجهات النظر بصفة منتظمة حول كبريات القضايا على الساحة الدولية مع تشجيع مجموعتي الصداقة وتبادل الخبرات حول الممارسات المثلى في التسيير الإداري والتقني والمالي.