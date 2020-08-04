توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة والمجلس الوطني الإجتماعي والإقتصادي

أمضى المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي “CNES” والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بروتوكول تعاون اليوم الثلاثاء.

وحسبما أفاد به بيان نشر على الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية لترقية وحماية الطفولة، فإن البروتوكول وُقع من طرف رئيس المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي “CNES” رضا تير والمفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي.و

وأضاف البيان، أن البروتوكول هو خطوة من شأنها تعزيز خطط برنامج العمل المستقبلي بين المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة التي سُبقت بعدّة لقاءات تشاورية.