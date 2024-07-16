توقيع بروتوكول تعاون لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

وقّعت وزارتا العدل والمالية، اليوم الاثنين بالعاصمة، على بروتوكول تعاون يقضي بتعزيز تبادل المعلومات. لاسيما في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ووقع على البروتوكول المدير العام بالنيابة للشؤون القضائية بوزارة العدل، عبد الرزاق بن سالم. ورئيس خلية معالجة الاستعلام المالي بوزارة المالية، محمد سعودية، بحضور إطارات القطاعين.

من جهته أكّد بن سالم أنّ هذا البروتوكول يندرج في إطار التنسيق الوطني لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ولضمان التعاون وتبادل المعلومات بين الجانبين. مضيفا أنّ هذا الإتفاق سيسمح أيضا لخلية معالجة الاستعلام المالي. بالولوج إلى قواعد بيانات وزارة العدل من بينها صحيفة السوابق العدلية رقم 2. إلى جانب تعزيز التعاون الوطني بين مختلف الفاعلين في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح سعودية، أنّ هذه الإتفاقية تدخل في إطار جهود الخلية لتعزيز النظام المالي ونظام مكافحة تمويل الإرهاب وذلك إلتزاما بالمعايير الدولية في هذا المجال.

وتابع سعودية: “قطاع المالية وقّع على عدة إتفاقيات مماثلة مع هيئات وطنية معنية من بينها المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب. كاشفا عن وجود عدة مشاريع سيتمّ تجسيدها مع المديرية العامة للأملاك الوطنية واللجنة المصرفية والهيئات الأخرى. من أجل تعزيز النظام الوطني لمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال.