توقيع بروتوكول تعاون محيّن بين أوندا وقيادة الدرك الوطني

أشرف كل من المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سمير ثعالبي، والعقيد بن لوصيف أمير مدير الأمن العمومي والاستعمال لقيادة الدرك الوطني، نيابةً عن اللواء سيد أحمد برومانة القائد للدرك الوطني. بمقر قيادة الدرك الوطني بالشراقة الجزائر العاصمة، على مراسم توقيع بروتوكول تعاون محيّن بين المؤسستين. يكرس مسار الشراكة القائمة بينهما منذ سنة 2013. ويواكب التحديات المستجدة المرتبطة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، سيما في البيئة الرقمية.

ويرتكز البروتوكول على محاور إرساء إطار تنظيمي للتعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال الوقاية من الجرائم الماسة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومكافحتها. تعزيز التعاون العملياتي والتقني لمواجهة جرائم التقليد والقرصنة التي تستهدف المصنفات الأدبية والفنية. بما في ذلك الجرائم المرتكبة عبر الفضاء السيبراني. تطوير برامج مشتركة للتكوين والتحسيس لفائدة إطارات وأعوان المؤسستين. وترقية ثقافة احترام الملكية الفكرية. إنشاء لجنة مشتركة للتنسيق والمتابعة تتولى السهر على تنفيذ أحكام البروتوكول. وتقييم نتائجه، واقتراح التدابير الكفيلة بتعزيز فعاليته.

ويجسد هذا البروتوكول الإرادة المشتركة للمؤسستين في تعزيز التكامل المؤسساتي وتوحيد الجهود من أجل حماية الإبداع الوطني وصون حقوق المؤلفين والفنانين. بما يواكب التحولات الراهنة، ويعزز فعالية منظومة الملكية الفكرية في الجزائر.

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