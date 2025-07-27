توقيع بروتوكول شراكة لإنتاج قطع غيار خاصة بمركبات وشاحنات FAW

أشرف وزير الصناعة، سيفي غريب، رفقة وزير الري، طه دربال، اليوم الأحد، على مراسم توقيع بروتوكول اتفاق شراكة بين شركة SPA ALGERIA FAW TRUCKS INDUSTRIES والشركة الفرعية لمجمع كوسيدار، COSIDER ALREM.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، تهدف هذه الشراكة إلى إطلاق مشروع لإنتاج قطع غيار خاصة بمركبات وشاحنات FAW. ضمن دعم وتطوير منظومة مناولة وطنية متكاملة. قادرة على تلبية احتياجات المصنعين محليًا وتحقيق نسب إدماج عالية في قطاع صناعة المركبات.

وترتكز هذه المبادرة على تعزيز الإنتاج المحلي، نقل التكنولوجيا، وخلق مناصب شغل ذات قيمة مضافة.

بالإضافة إلى تقليص التبعية للاستيراد، ودعم تنافسية المؤسسات الوطنية على المستويين المحلي والدولي.

وأكد وزير الصناعة، أن هذا المشروع يعكس إرادة الدولة في ترسيخ صناعة ميكانيكية قائمة على المناولة والإدماج المحلي.

مشيرًا إلى أن الشراكة بين مجمع كوسيدار والمستثمرين في قطاع المركبات تمثل خطوة نوعية. نحو تطوير قدرات التصنيع الوطني وتوسيع شبكة المناولين المحليين.

وفي كلمته، حيا وزير الري، الديناميكية الإيجابية التي يشهدها قطاع الصناعة. معتبرًا أن هذا النوع من الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العمومي والخاص يندرج ضمن رؤية الدولة لتعزيز التعاون بين القطاعات والتكامل القطاعي.

مشيدًا في الختام بالدور المحوري الذي يلعبه مجمع كوسيدار في تعزيز هذا التوجه.

وفي الختام، أكد الوزيران على استعدادهما التام لمرافقة وتشجيع المبادرات الصناعية الهادفة. ودعم كل الشراكات التي تسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. ضمن مقاربة تنموية متكاملة تقوم على الانسجام والتكامل بين مختلف القطاعات.