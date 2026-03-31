توقيع بروتوكول للتعاون البرلماني بين الجزائر وتونس

إستقبل رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم بالجمهورية التونسية، عماد الدربالي، حيث وقع الطرفان على بروتوكول للتعاون البرلماني بين المؤسستين.

كما تم الإعلان الرسمي عن تأسيس منتدى التعاون البرلماني الجزائري - التونسي.

وتم تنصيب مجموعة الصداقة والأخوة البرلمانية الجزائرية – التونسية بما من شأنه إضفاء طابع مؤسساتي دائم على علاقات التعاون والتنسيق وتعزيز آليات التشاور وتبادل الخبرات بين الجانبين.