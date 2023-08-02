توقيع بروتوكول للتعاون بين المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للأملاك الوطنية

تم اليوم، الأربعاء بمقر وزارة المالية و تحت رعاية وزير المالية توقيع برتوكول إتفاق. يتعلق بالتعاون و تبادل المعلومات بين المديرية العامة للضرائب و المديرية العامة للأملاك الوطنية.

ويأتي هذا الإتفاق في إطار تطبيق إلتزامات رئيس الجمهورية المتعلقة بالرقمنة الشاملة لقطاع المالية. و كذا تنفيذا لتعليمات الوزير الأول الرامية إلى تكريس إستغلال البيانات المسحية كمرجع أساسي لإرساء الرسم العقاري و رسم رفع القمامات المنزلية و الضريبة على الثروة.

كما سيمكن إدارة الضرائب من الإستفادة من أولى الخدمات الرقمية للمديرية العامة للأملاك الوطنية في مجال تبادل المعلومات و البيانات المسحية.

إن بنود الإتفاق تتضمن تحديد كيفيات تبادل البيانات المسحية والتي سيتم إستغلالها كمرجع أساسي في عملية حساب الوعاء الضريبي. لكل من الرسم العقاري و رسم رفع القمامات المنزلية و الضريبة على الثروة.