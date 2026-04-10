توقيع شراكة استراتيجية بين الجوية الجزائرية ومطار الجزائر

وقع مجمع الخطوط الجوية الجزائرية وشركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، مساء أمس الخميس، مذكرة تفاهم لإنجاز مركز شحن عصري، ترمي إلى تحسين الكفاءة اللوجيستية ومواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

ووقع على مذكرة التفاهم كل من الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، حمزة بن حمودة، والرئيس المدير العام لشركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، مختار سعيد مديوني. بحضور كل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي، المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش. والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، ورئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، أحمد بلعياط.

وسيتم تجسيد مشروع تهيئة وإنجاز المنطقة الجديدة للاستغلال “كارغو الجزائر”، الذي تشرف عليه شركة الخطوط الجوية الجزائرية للشحن الجوي، على مستوى المنطقة الواقعة جنوب-شرق المطار.

وتشمل الأشغال تهيئة وإعادة تأهيل المحطة 3، حيث سيتم توجيه المبنى المتربع حاليا على مساحة 10530 متر مربع. بسعة تخزين تبلغ 25500 متر مكعب، لمعالجة الشحن، ليكون مركزا للعمليات. على أن يضم أيضا وكالة تجارية ومكاتب إدارية.

ويضم مركز الشحن الذي ستقدر مدة انجازه بـ 12 شهرا، عدة فضاءات عملياتية تشمل مناطق مخصصة لمعالجة البضائع للاستيراد والتصدير، مخازن عصرية للتخزين. غرف تبريد للمواد الحساسة والمنتجات الصيدلانية، فضاءات للفرز والمعالجة السريعة وأخرى للجمارك والمراقبة. إضافة إلى أرصفة التحميل والتسليم.

كما يتضمن المشروع أيضا تخصيص مساحة 5000 متر مربع، بقدرة تخزين 15000 متر مكعب، لزيادة سعة التخزين مستقبلا. وهو الجزء الذي سيتم إنجازه خلال 24 شهرا. بالإضافة إلى مبنى إداري حديث ذو ثلاث طوابق، موجه للتسيير الإداري، التجاري والعملياتي. حيث يتربع على مساحة 625 متر مربع، بمدة إنجاز قدرها 12 شهرا، حسب الشروحات المقدمة خلال مراسم التوقيع.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد بن حمودة أن هذا المشروع يندرج ضمن مساعي تنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات. وتفعيل آليات الاندماج الاقتصادي، على غرار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية “زليكاف”. بما يسمح بتوسيع المبادلات التجارية وخلق فرص جديدة، مع اعتماد مقاربة تقوم على تقييم دقيق للفرص المتاحة والتكاليف والتحديات المرتبطة بها.

وأبرز، في هذا السياق، أن تطوير مركز الشحن الجوي، يمثل نقلة نوعية في تسيير هذا النشاط. من خلال الجمع بين الاستثمار في البنية التحتية، عصرنة أساليب التسيير واعتماد أنظمة رقمية متكاملة. لافتا إلى أن هذا المشروع يعتمد على نموذج تمويلي ذاتي مدروس، الغاية منه ضمان استدامة الاستثمار. حيث يمتد عقد الاستغلال لمدة 30 سنة، بما يوفر رؤية استراتيجية واضحة.

استهداف أسواق دولية واعدة من خلال رفع عدد طائرات الشحن الجوي

وسيسمح هذا المشروع بإنشاء منظومة متكاملة، تعتمد على بنى تحتية حديثة وأنظمة تشغيل متطورة. ما يساهم في تسريع العمليات وتقليص آجال المعالجة، مع رفع القدرة الاستيعابية. مثلما أفاد به بن حمودة الذي كشف عن توقعات تشير إلى”ارتفاع حجم الشحن من نحو 19 ألف طن سنة 2023 إلى أكثر من 65 ألف طن آفاق 2029″.

وذكر بأن المجمع يسجل نموا قويا ومتسارعا في نشاط الشحن الجوي بلغ 5ر26 بالمائة في 2023، قبل أن يشهد “قفزة نوعية” بنسبة 31 بالمائة سنة 2024. مع الحفاظ على ديناميكية نمو تفوق 25 بالمائة خلال سنة 2025. مع توقع تواصل هذا المنحى التصاعدي خلال 2026، وهي مؤشرات “تعكس بوضوح تسارعا في الطلب، وثقة متزايدة في قدرات الشحن الجوي الوطني. مع آفاق واعدة لمواصلة هذا الأداء الإيجابي خلال السنوات المقبلة”.

كما يعمل المجمع على تعزيز قدراته، من خلال تحويل خمس طائرات لفائدة نشاط الشحن الجوي. ليصبح العدد الإجمالي ست طائرات، بما يسمح بتوسيع الشبكة. واستهداف أسواق واعدة في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، يضيف الرئيس المدير العام.

كما نوه بن حمودة بتوقيع المجمع لاتفاقيات تعاون مع شركاء أفارقة، بهدف دعم حركة البضائع داخل القارة الإفريقية. وتسهيل ولوج المتعاملين الاقتصاديين إلى أسواق جديدة. كاشفا عن إبرام اتفاقية شراكة إستراتيجية في مجال نقل البضائع بين الخطوط الجوية الجزائرية للشحن الجوي والخطوط الجوية الإثيوبية “قريبا”. بما يسمح باستغلال أمثل للشبكات.

بدوره، أبرز مديوني الأهمية الإستراتيجية لهذا المشروع في دعم وتطوير منظومة النقل الجوي. لافتا إلى أن إنشاء مركز للشحن الجوي يأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحديث البنية الخاصة بهذا المجال وفق أعلى المعايير الدولية. بما يضمن نجاعة أكبر في معالجة العمليات وتسريع وتيرة الخدمات، مع إدماج تقنيات رقمية متقدمة تواكب التحولات العالمية في قطاع الطيران.

أما المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية للشحن الجوي، عبد القادر سالمي. فأكد أن هذا المركز سيكون “فضاء متكاملا متعدد الوظائف، سيجعل مطار الجزائر منصة لوجستية إقليمية قادرة على استقطاب التدفقات التجارية”.

وأشار إلى أن تركيز الشركة ينصب على أسواق الدول الإفريقية، حيث توفر حاليا رحلات نحو نواكشوط (موريتانيا)، دكار (السنغال) ونجامينا (تشاد). مذكرا بخبرة الشركة في نقل مختلف أنواع السلع، بما في ذلك المواد الخاصة والخطرة، على غرار مواد الصناعة البترولية.