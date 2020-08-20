توقيع عقد إنجاز مركز تدريب المولودية مع شركة GCB

وقعت شركة سوناطراك المالكة لأسهم فريق مولودية الحزائر على عقد إنجاز مركز تدريب خاص بالنادي مع شركة الهندسة والبناء GCB.

وعرضت شركة الهندسة والبناء مجسم مركز تحضير المولودية المنتظر إنشاءه بزرالدة، وكان هذا بالمديرية العامة لسوناطراك وبحضور الرئيس المدير العام للشركة “توفيق حكار”، بالإضافة إلى عبد الناصر ألماس وكافة أعضاء مجلس الإدارة.

ويضم مركز تدريب مولودية الجزائر، مركز إيواء اللاعبين بالإضافة إلى قاعة تقوية العضلات، قاعة علاج، مسبح، صونا، ومكاتب الإدارة من أجل تحضير مثالي وإحترافي يليق بسمعة العميد.