توقيع عقد بين سوناطراك وشركة “تكنيمونت” الإيطالية لإنجاز مركب بتروكيميائي

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، بمقر المديرية العامة لسوناطراك، على مراسم التوقيع على عقد بين سوناطراك والشركة الإيطالية ” تكنيمونت” لإنجاز مركب بتروكيميائي لإنتاج ألكيل البنزين الخطي (LAB) بولاية سكيكدة، والذي يعتبر المادة الخام الأكثر شيوعا المستخدمة في صناعة المنظفات المنزلية والصناعية القابلة للتحلل الحيوي، ومنعمات الأقمشة وغيرها.

وهذا بحضور سفير إيطاليا لدى الجزائر، والرؤساء المدراء العامون لسوناطراك وتكنيمونت والسيد المدير العام للبنك الوطني الجزائري.

وحسب بيان وزارة الطاقة، فإنه بمدة إنجاز قدرت ب 44 شهرا وتكلفة إجمالية تعادل 1,05 مليار دولار أمريكي، منها 32٪ بالدينار الجزائري، سيبلغ الإنتاج السنوي المرتقب لهذا المجمع البتروكيميائي 100 ألف طن من مادة LAB وهو ما سيغطي احتياجات السوق الوطنية من هذا المنتج الذي يتم استيراده حاليا، على أن يوجّه الفائض المحتمل نحو التصدير.

وللإشارة، وفي إطار تنفيذ هذا العقد، وقعت سوناطراك والبنك الوطني الجزائري اتفاقية لتمويل 65٪ من قيمة عقد الهندسة والإمداد والبناء الخاص بمشروع تشييد مجمع إنتاج ألكيل البنزين الخطي (LAB).

وسيسمح إنجاز هذا المشروع بتثمين أفضل للكيروسين والبنزين المتوفرين في مصفاة سكيكدة من خلال تحويلهما إلى ألكيل بنزين خطي.

كما سيساهم بتطوير نسيج صناعي في مجال مواد التنظيف، وسيسهم بشكل كبير في خلق الثروة ومناصب للشغل المحلية.