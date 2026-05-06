توقيع عقد تنفيذ مشروع حول التكيف الحضري مع التغيرات المناخية

وقعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالجزائر، أمس الثلاثاء، على عقد تنفيذ مشروع “التكيف الحضري مع التغيرات المناخية في دول المغرب العربي (UrbA-CliMa)”، والذي يهدف إلى تجسيد إجراءات عملية وملموسة للتكيف على المستوى المحلي.

ويأتي هذا تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود الرامية إلى تعزيز قدرات الجماعات. المحلية ودعمها في مواجهة التغيرات المناخية.

وقد عرفت مراسم التوقيع على هذا العقد الذي تم بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل والوكالة الألمانية. للتعاون الدولي (GIZ) بالجزائر، حضور رؤساء المجالس الشعبية البلدية. لكل من سطيف وسكيكدة وبوسماعيل، إلى جانب ممثلي وزارة البيئة وجودة الحياة. ووزارة الشؤون الخارجية، فضلاً عن ممثلة سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالجزائر.

