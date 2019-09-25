توقيع عقد شراكة بين سوناطراك و”رونسانس” يوم الخميس

سيوقع مجمّع سوناطراك عقد إنشاء مجمع للبتروكيماويات مع شركة رونسانس التركية حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأضاف البيان، أن وزير الطاقة محمد عرقاب سيقوم بزيارة إلى العاصمة التركية إسطنبول الخميس المقبل لحضور حفل التوقيع.

ويعمل هذا المجمع المرتقب استحداثه على تحويل مادة البروبان إلى البوليبروبلين بتركيا.

وأشار البيان، إلى أن هذا المشروع الضخم من المرتقب إنشاؤه في منطقة كايهان بمحافظة عدنة التركية.

وستصل القدرة الإنتاجية لهذا المشروع إلى 450 ألف طن من مادة بوليبروبلين سنويا.

وسيسمح هذا المشروع للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك بضمان منفذ لغاز البروبان الجزائري على المدى الطويل إلى غاية 2040 كما يسمح أيضا بتنويع وتثمين مواردها الغازية.