توقيع عقد شراكة وإتفاقيتين بين سوناطراك وإيني الإيطالية

أمضت اليوم الثلاثاء سوناطراك مع شريكها إيني الإيطالية على إتفاقيتين تتعلقان بمجالات المحروقات والإنتقال الطاقوي.

وجرت مراسم التوقيع بمقر المديرية العامة لسوناطراك، بحضور كل من وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب والسفير الإيطالي بالجزائر جيوفاني بوجليازي. وتم التوقيع على الإتفاقيتين من طرف الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار مع نظيره المدير التنفيذي لشركة إيني كلاوديو ديسكالزي.

وتتعلق الإتفاقية الأولى الموقعة بعقد للإستكشاف والإنتاج بمنطقة حوض بركين، بمبلغ يقدر بـ1.4 مليار دولار ، لإنتاج 45000 برميل في اليوم. وهو أول عقد يبرم في إطار قانون المحروقات 19-13 والذي يشكل معلما إضافيا يعزز العلاقة التقليدية بين الشريكين.

أما الإتفاقية الثانية فتتعلق بالتعاون الإستراتيجي بين الشركتين في مجال الإنتقال الطاقوي بهدف تعزيز البحث والتطوير في المجال التكنولوجي. خاصة في مجالات إنتاج الطاقة الشمسية، واستكشاف الليثيوم، وإنتاج الوقود الحيوي وإنتاج الهيدروجين، وكذا مواصلة الجهود الرامية الى تخفيض البصمة الكربونية لجميع العمليات المرتبطة بإنتاج البترول والغاز الطبيعي.

وتمثل الإتفقيات الموقعة خطوة مهمة لتعزيز الشراكة المثمرة بين سوناطراك وإيني. من أجل تنمية مستدامة ورفع التحدي من أجل تحقيق الإنتقال الطاقوي.

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