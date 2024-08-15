توقيع عقد لإنجاز وحدات جديدة لتعزيز ضغط حقل ألرار

قام مجمّع سوناطراك والشركة الصينية للهندسة البترولية، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، بتوقيع عقد لإنجاز وحدات جديدة لتعزيز ضغط حقل الغاز ألرار. الواقع في حوض إليزي، للسماح بتعويض الإنخفاض الطبيعي لإنتاج الحقل وإبقائه عند 10 ملايين متر مكعب في اليوم.

وتبلغ قيمة العقد، الموقع من طرف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي. والرئيس التنفيذي للشركة الصينية للهندسة البترولية بالجزائر. تشنغ شيانغ 210 مليون دولار، منها 7 مليار دينار جزائري.

ويشمل توقيع العقد إنجاز ثلاث وحدات ضغط، وتعديل مجمعات جمع وفصل السوائل عند مدخل مستقبلات السوائل. وتركيب مضخات التعزيز وربط الوحدات بالمرافق القائمة والبنية التحتية. وتوسيع شبكة مكافحة الحرائق وأنظمة مكافحة التسلل والمراقبة عن بعد. كما يضم المشروع أيضا بناء محطة فرعية كهربائية وتأهيل النظام المدمج الحالي للمراقبة والسلامة. وتقدر مدة إنجاز المشروع 32 شهرا، والذي يتوقع أن يدخل حيز الخدمة في نهاية الربع الثاني من سنة 2027.

وأوضح حشيشي، أن المشروع يمثل “عزم” و”التزام” مجمع سوناطراك. على مواصلة إستثماره في الجانب القبلي للمشاريع الغازية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق الوطني. مضيفا أنه سيسمح للمجمع بتسيير الإنخفاض الطبيعي لإنتاج حقل غاز ألرار. الذي يستغل منذ 1984، والاستمرار في إنتاجه. كما يمكن سوناطراك من تحقيق إلتزاماتها التجارية تجاه زبائنها في السوق الدولية. حيث تلعب الجزائر دورا مهما”.

من جهته عبر الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عن ثقته في كفاءة الشركة الصينية للهندسة البترولية وقدرتها على إنجاز هذا المشروع. مع التقيد بالوقت والتكلفة والجودة. بالإضافة كذلك إلى جميع المعايير الأمنية والبيئية السارية.