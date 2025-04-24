توقيع عقد لتصدير منتجات “لابال” و”الطماطم الكرزية” بين السعودية والجزائر

أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليومى الخميس، على مراسم توقيع عقد تصدير بين الجزائر والسعودية.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الخليجية.

وتم توقيع العقد بين الشركة الجزائرية “حقول الجنوب فرع مجمع سواكري”. والشركة السعودية “قوتي”، لتصدير الطماطم الكرزية. بقيمة سنوية تبلغ 3 ملايين دولار.

كما تم توقيع عقد تصدير منتجات مجمع “لابال” إلى الشركة السعودية “قوتي” بقيمة سنوية تقدر بـ 2 مليون دولار.