توقيع عقود لتصدير منتجات جزائرية نحو دول إفريقية

وقّعت عدة شركات جزائرية إتفاقيات ومذكرات تفاهم مع نظرائها من إفريقيا. خلال معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر.



وتم توقيع 10 عقود تصدير بين مجمع الشركة الجزائرية القابضة للتخصصات الكيميائية وشركاء من دول إفريقية بقيمة تناهز 10 مليون دولار.

كما أن العقود المبرمة تتضمن تصدير منتجات ورق الكرتون، البلاستيك، مستلزمات شبه الطبي، مواد الدهن، والمواد شبه الدهنية. بالإضافة كذلك إلى لوازم التغليف ومواد التنظيف وصيانة السيارات، نحو كل من غينيا، السنغال، تونس وموريتانيا.