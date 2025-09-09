وقعت شركات ومؤسسات جزائرية، العديد من الاتفاقيات والعقود مع الشركاء الأفارقة في معرض التجارة البينية الإفريقية.

وقد تم توقيع عقود واتفاقيات بملايير الدولارات في قطاعات حيوية على غرار الحديد والصلب والصناعة الغذائية ومواد البناء و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة كذلك إلى توقيع عقد تموين بين المجمع الصناعي للإسمنت “جيكا”. وشركة “الشمال الموريتاني” لتموين السوق الموريتانية. وتوقيع 3 اتفاقيات بين مؤسسة “اعممير إينارجي” وشركات من تشاد. توقيع 3 إتفاقيات بين مؤسسة “شيري” ومؤسسات جزائرية بصيغة المناولة.

أما مجمع “آس آن آس” لصناعة الحديد فقد وقّع عدة بروتوكلات أولية قيمتها الإجمالية 950 مليون دولار مع مؤسسات دولية وإفريقية في مجال تطوير النشاطات الصناعية. والشركة القابضة الجزائرية للتخصصات “آ كا آس” الكيمياوية توقع 10 اتفاقيات وعقود تجارية. مع موريتانيا وغينيا والسنغال وتونس بقيمة أولية قدرها 15 مليون دولار.

كما وقّعت شركة “بايك” لصناعة السيارات وشركة “فيلتكس تريم” لجنوب إفريقيا إتفاقية لتصنيع معدات وتجهيز السيارات. ناهيك عن توقيع اتفاقيتين بين شركة “في آم آس” الجزائرية لإنتاج الدرجات النارية مع شركات مالية وليبية. كما وقعت شركة “بريكس” الجزائرية إتفاقيتين مع شركات ليبية وتونسية.

معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر يعزز ديناميكية إقتصادية واعدة بمشاركة دولية واسعة ويساهم في دعم المؤسسات الإفريقية للولوج للأسواق العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.

