توقيع محاضر تسليم وإستلام هذه السكنات لعدل بوهران

دعا المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، فيصل زيتوني، إلى إعداد محاضر تسليم وإستلام السكنات المتبقية من مشروع 1832 ومشروع 1832 مسكن عدل بولاية وهران.

وطلب المدير العام لوكالة عدل، خلال زيارته للمشروعين أمس الجمعة، إعداد محاضر تسليم وإستلام توقعهم مصالح ctc ومصالح وكالة عدل وممثلين عن المكتتبين يؤكدون جاهزية الحي للتسليم.

كما دعا زيتوني، إلى رفع جميع التحفظات وتنظيف الموقعين. ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي.

وتهدف هذه التوجيهات إلى المتابعة الميدانية للأشغال والحرص على جودة ونوعية السكنات.

هذا وتنقل أمس الجمعة المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، إلى ولاية وهران من أجل معاينة السكنات المتبقية من مشروع 1832 و مشروع 1832 مسكن عدل المرتقب خلال الايام المقبلة.

وقام ذات المسؤول، بمعاينة مختلف الأشغال رفقة المدير الجهوي لوكالة عدل وهران. وممثلي مؤسستي الانجاز لمختلف الاشغال داخلية وخارجية.