توقيع مذكرة بين الجزائر وروسيا لتعزيز التعاون في حفظ وترميم الممتلكات الثقافية

تم التوقيع على مذكرة تفاهم علمية وتقنية مهمة في مجال حماية التراث الثقافي. في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وروسيا الاتحادية.

مراسم التوقيع جاءت على هامش أشغال الدورة الثالثة عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني. المنعقدة بالعاصمة الروسية موسكو في الفترة الممتدة من 24 إلى 26 جوان 2026.

وقّع هذه المذكرة ممثلاً للجانب الجزائري، البروفيسور حمزة محمد شريف، مدير المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها. وممثلاً للجانب الروسي، الدكتورة ناتاليا فيدوروفنا سولوفيفا، مديرة مركز علم الآثار الإنقاذي التابع لمعهد تاريخ الثقافة المادية لأكاديمية العلوم لروسيا الاتحادية.

تندرج هذه المذكرة في سياق تفعيل آليات التعاون العلمي والتقني بين البلدين. حيث تهدف بالأساس إلى تبادل الخبرات الميدانية والأكاديمية في مجال صيانة وترميم المعالم التاريخية، وتطوير البحوث المشتركة لحماية الممتلكات الثقافية. كما تركز لشراكة على تعزيز التعاون الفني في مجال علم الآثار الإنقاذي والتنقيب الاستعجالي. إلى جانب فتح آفاق جديدة للتكوين وتطوير مهارات الطلبة والباحثين في هذا التخصص الدقيق.

تعتبر هذه الخطوة تجسيدا للرؤية الإستراتيجية لوزارة الثقافة والفنون الرامية إلى الارتقاء بالتراث الثقافي الوطني. بالإضافة كذلك إلى تطوير أداء المؤسسات التكوينية تحت الوصاية من خلال الانفتاح على الخبرات الدولية الرائدة، بما يضمن حماية الهوية والتاريخ الجزائري وفق أحدث المعايير العلمية العالمية.

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