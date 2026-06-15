توقيع مذكرة تعاون بين المركز الثقافي لجامع الجزائر والمركز الثقافي الإسلامي بلندن

أشرف عميد جامع الجزائر، الشّيخ محمّد المأمون القاسميّ الحسنيّ، بمقرّ المركز الثّقافيّ الإسلاميّ في لندن، على مراسم توقيعَ مذكّرة تفاهم وتعاون مع “المركزِ الثّقافيّ لجامع الجزائر”.

وحسب بيان لجامع الجزائر، وقّع على الاتّفاقيّة كلّ من ياسين بن عبيد، المدير العامّ للمركز الثّقافيّ لجامع الجزائر. والدّكتور أحمد بن محمّد الدّبيان، المدير العامّ للمركز الثّقافيّ الإسلاميّ في لندن.

وتستهدف هذه المذكّرة إرساء تعاون مثمر، وتوطيد العمل المشترك، وتبادل الخبرات، في المجالات: العلميّة، والبحثيّة، والثّقافيّة؛ بما يعود بالنّفع العامّ على الأمّة.

ويعدّ المركز الثّقافيّ الإسلاميّ في لندن من أقدم القلاع الإسلاميّة في أوروبا.حيث يضطلع بدور محوريّ في التّعريف بقيم وثقافة العالم الإسلاميّ، وتعليم اللّغة العربيّة، وتعزيز الحوار بين المجتمعات.

ويشرف على رسم سياساته وأنشطته مجلس أمناء رفيع يضمّ سفراء وممثّلي البعثات الدّبلوماسيّة للدول العربيّة والإسلاميّة في المملكة المتّحدة، بينهم سفير الجزائر.

ومن شأن هذه الاتّفاقيّة أن تسهم في إطلاق برامج ومشاريع مشتركة، وتطوير التّعاون في مجالات التّكوين والبحث العلميّ. وتأطير الفعاليّات الثّقافيّة والفكريّة. بما يبرز الإسهام الحضاريّ لجامع الجزائر، ويخدم الجاليات المسلمة في الغرب. الى جانب تمتين العلاقات التي تجمع الجزائر بالمملكةالمتّحدة.

وشهدت مراسم التّوقيع بتبادل هدايا رمزيّة، حيث أهدى العميد المدير العامّ للمركز الثّقافيّ الإسلاميّ في لندن لوحة فنّيّة تحمل آية قرآنيّة، بينما قدّم مدير المركز له درعا تذكاريا.