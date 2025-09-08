توقيع مذكرة تفاهم استثمارية مع شركة دولية

وقّعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI)، وشركة السويدي إليكتريك (ELSEWEDY ELECTRIC)، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم للتعبير عن نوايا استثمارية بقيمة 2,5 مليار دولار.

وحسب بيان للوكالة، تم توقيع هذه المذكرة من طرف المدير العام للوكالة، عمر ركاش. ومن الطرف المصري، مصطفى عوض الحلواني، الرئيس المدير العام السويدي الكتريك.

وتهدف هذه الخطوة إلى الإعلان عن النوايا الاستثمارية التي سينجزها EL SWEDY ELECTRIC في الجزائر. من خلال إنشاء قاعدة للاستثمار الصناعي، ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتطوير البنية التحتية الكهربائية.

ويعكس هذا، التزام الشركة بالاستثمار طويل المدى في السوق الجزائرية.

وتتماشى هذه الخطوة مع سياسات الدولة الجزائرية الرامية إلى تعزيز التصنيع المحلي، تطوير الصناعات الكهربائية وتقليل الواردات.