توقيع مذكرة تفاهم بين اتصالات الجزائر و ANGEM

وقّعت إتصالات الجزائر مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بهدف تسريع وتيرة انتشار الألياف البصرية عبر كامل ربوع الوطن. بالاعتماد على المؤسسات المصغرة المحلية المؤهلة والفعالة.

وأوضح بيان للمؤسسة أن التوقيع على هذه المذكّرة تم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ22 لتأسيس اتصالات الجزائر.

حيث تتكفل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر من خلال هذا الاتفاق بـ “اختيار واقتراح وتمويل المقاولين المتخصصين في مجال الربط بالألياف البصرية بالتنسيق مع اتصالات الجزائر. التي ستتولى بدورها عملية تكوينهم تقنيا وإدماجهم في مخططها الوطني لنشر تكنولوجيا الألياف البصرية حتى المنزل (FTTH)”.

وأكد نفس المصدر بأن اعتماد اتصالات الجزائر على المؤسسات المصغرة المحلية يعكس إرادتها في “تعزيز الكفاءات التقنية الوطنية وتسريع وتيرة نشر الألياف البصرية إلى غاية منازل الزبائن” عبر كافة المناطق. من أجل تعميم الشبكة الوطنية للألياف البصرية وفق الأهداف المسطرة.

وتأتي هذه الخطوة المبتكرة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وترقية المبادرة الخاصة. بغية تحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي وخلق مناصب شغل مستدامة والإدماج الاجتماعي والاقتصادي.

وخلص البيان إلى أنه من خلال هذه الشراكة تؤكد اتصالات الجزائر والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر التزامهما المشترك من أجل “تحقيق اقتصاد رقمي شامل ومستدام مع وضع المواطن في صميم اهتمامهما”.