توقيع مذكرة تفاهم بين الجزائر وأمريكا في مجال المناخ

أشرف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب رفقة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية على التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المناخي.

وقال عرقاب على هامش توقيع الإتفاقية، إنه تم الإمضاء رفقة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، على مذكرة تفاهـم للتعاون في مجال العمل المناخي والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، خاصة الميثان. وهـو توقيع يدخل في سجلات علاقات التعاون بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية.

و أضاف عرقاب، إن هذه المذكرة البالغـة الأهميـة بين بلدينـا، خـاصة فـي سياق التزاماتنا المناخية وآفاق تـعزيـز علاقات التعاون، تـتعلق بدعم الجـهود الرامية إلى تحديد المـصادر وخفض انبعاثـات الغازات الدفـيئة، خاصــة غــاز الميثان. من خــلال أنشطـة تـعـاونية مثـل تنظيــم ورش العمل و المـؤتمـرات، و تــبادل المَـعرفـة والخبــرات. تــنظـيـم برامج تـدريبـية و تنفـيذ مشاريــع تجريبـيـة و تطوير مشاريع مشتركة حول الـتقـنيات المتقدمة فــي قطاع المحروقات.

و أوضح وزير الطاقة، أن المذكرة تنص على تبادل المعلومات حــول أحـدث الممـارسات والتـطبيقات التكنولوجية المـتعلقـة بالجــوانب التقـنية والتنظيميـة والقانونيـة لقـياس وكشف وخفـض إنبـعاثات الغازات الدفيئـة، خاصة غاز الميثان. مضيفا أن التوقيــع علـى هــذه المذكرة سـيساهم فــي إعطــاء دينــاميكـيـة جــديــدة للتـعـاون. مــا مِـن شأنــه أن يعزز من الشراكة إلى مستوى طموحات البلدين. من خلال المساهمة بشكل كبير فـي رفــاهية كلا الشعـبـين.