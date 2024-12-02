توقيع مذكرة تفاهم بين الجزائر وإيطاليا في مجال التكوين المهني

تم هذا الاثنين بالجزائر العاصمة، التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجزائر وإيطاليا في مجال التكوين المهني، ترمي إلى تعزيز التعاون التكنولوجي بين معاهد البلدين وتحسين كفاءات المكوّنين في مختلف التقنيات الجديدة.

وتنص هذه المذكرة التي وقع عليها كل من وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين المهدي وليد، ووزير التعليم والاستحقاق الإيطالي، جوزيبي فالديتارا، على “التبادل بين الطرفين في مناهج التوظيف ونقل التكنولوجيات من خلال التوأمة بين المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني والمعاهد الوطنية للتعليم المهني والمعاهد العليا الإيطالية”.

كما تنص المذكرة أيضا على “تحسين كفاءات المكونين في التقنيات الجديدة والتعلم الإلكتروني ومعادلة الشهادات”. إلى جانب “تبادل المناهج الدراسية ومرافقة المشاريع الإيطالية في الجزائر من خلال تكوين يد عاملة مؤهلة”.

وبهذه المناسبة، أوضح المهدي وليد، أن اللقاء الذي جمعه بوزير التعليم والاستحقاق الإيطالي، من شأنه “توطيد علاقات التعاون بين البلدين في مجال التعليم والتكوين المهنيين وتجسيد رؤية مشتركة في القطاع ليكون أكثر استجابة لمتطلبات سوق العمل. خدمة للاقتصاد الوطني ومرافقة قطاع الصناعة باليد العاملة المؤهلة”.

بدوره، أشاد الوزير الإيطالي بـ”الحوار البنّاء” بين الجانبين الذي توج بالتوقيع على مذكرة التفاهم هذه التي من شأنها “الإسهام في تطوير مجالات التعاون في التكوين التقني والمهني خدمةً لاقتصاديات البلدين”.

وكشف في السياق ذاته أن الطرفين “اتفقا على إنشاء لجنة مشتركة من أجل دراسة مجالات التعاون بين النظام الجديد لمؤسسات التكوين في مجال التكنولوجيا بإيطاليا ونظام التكوين المهني بالجزائر”.