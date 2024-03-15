توقيع مذكرة تفاهم بين الجزائر وجنوب إفريقيا لتعزيز التعاون في المؤسسات الناشئة

وقّعت الجزائر، على مذكرة تفاهم مع جنوب إفريقيا تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال المؤسسات الناشئة والإبتكار.

وتم توقيع المذكرة من طرف وزير إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين وليد. ووزيرة المشاريع المصغرة والتنمية الجنوب إفريقية نادابيني ستيلا أبراهامس. خلال اليوم الثاني من الزيارة التي يقوم بها وليد إلى جنوب إفريقيا في إطار مشاركته في فعاليات المؤتمر العالمي للمقاولاتية الخاص بإفريقيا المنعقد بكيب تاون (جنوب إفريقيا).

كما ستسمح هذه المذكرة بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال المؤسسات الناشئة والإبتكار. وفتح فرص إستثمار لرواد الأعمال في كلا البلدين.

و مواصلة لبرنامج الزيارة التي يقوم بها إلى جنوب إفريقيا شارك وليد ياسين في اجتماع للوزراء الأفارقة المشاركين في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال. تمحور حول فرص تعزيز التعاون بين دول القارة في ريادة الأعمال.

و في هذا الاطار، ذكّر وليد بالمنجزات التي تم إحرازها على المستوى القاري. على غرار إعلان الجزائر لتنمية المؤسسات الناشئة المعتمد خلال الدورة العادية الـ36 لجمعية الإتحاد الإفريقي.

كما أكد على أهمية العمل على تسهيل حركة المواهب في إفريقيا وتسهيل ولوج رواد الأعمال الأفارقة إلى الأسواق الإفريقية. وتأسيس صندوق إفريقي للصناديق مما سيفتح آفاقا كبيرة للمقاولاتية في القارة الإفريقية.