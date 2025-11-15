توقيع مذكرة تفاهم بين الجزائر و بريطانيا في مجال فحص البصمات الإلكترونية

وقع المدير العام للامن الوطني علي بدوي ووزير الدولة وزير أمن الحدود واللجوء البريطاني آلكس نوريس، على مذكرة تفاهم في مجال فحص البصمات الإلكترونية.

وتندرج هذه المذكرة في إطار تعزيزا لآليات التعاون بين الجزائر والمملكة المتحدة في المجال الشرطي.

كما جرت مراسم التوقيع خلال زيارة عمل إلى المملكة المتحدة، علي بدوي على رأس وفد شرطي يضم إطارات سامية من المديرية العامة للأمن الوطني.

وقد حضر مراسم التوقيع سفير الجزائر بالمملكة المتحدة، نورالدين يزيد.

وتهدف هذه المذكرة إلى تدعيم الشراكة العملياتية وتطوير القدرات لإطارات وتقنيي الشرطة الجزائرية في مجال التحليل المتقدم للبصمات الإلكترونية.

وأيضا لتبادل الخبرات والمعارف في تقنيات التعرف والتحقق من الهوية، بما ينسجم مع التحديات الراهنة و تطور التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال.

وبالمناسبة، زار علي بدوي والوفد المرافق له الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) بلندن، أين إطلع على تجربة المملكة المتحدة في مكافحة الجريمة.

كما قدم للمدير لـ علي بدوي معلومات حول الأنظمة الرقمية التي تعتمدها الوكالة في تحليل المعطيات الجنائية وتبادل المعلومات.

واستعرض بدوي، المقاربة العملياتية للشرطة الجزائرية في مكافحة كل أشكال الجريمة، لاسيما الجريمة المنظمة العابرة للوطنية.