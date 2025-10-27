توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية لصناعة الحديد و بنك الفلاحة والتنمية الريفية

قامت الشركة الوطنية لصناعة الحديد (SNS) وبنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR).اليوم الاثنين بتوقيع مذكرة تفاهم تتعلق بتكملة إنجاز و تشغيل مشروع الحديد والصلب. بأولاد موسى (ولاية بومرداس).

وتم توقيع المذكرة من طرف الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لصناعة الحديد. عادل خمان، و المدير العام لبنك الفلاحة و التنمية الريفية، محند بوراي. بحضور إطارات سامية من المؤسستين.

تهدف هذه المذكرة إلى توحيد الجهود بين المؤسستين من أجل إعادة بعث واستغلال هذا المشروع الصناعي الهام، بما يساهم في تعزيز الإنتاج الوطني للفولاذ. إلى جانب خلق مناصب شغل جديدة وتثمين الموارد المعدنية المحلية.

ويمثل هذا التوقيع خطوة جديدة نحو شراكة فعالة بين القطاع الصناعي والقطاع المالي العمومي.في إطار رؤية وطنية تهدف إلى تحقيق السيادة. الصناعية والاقتصادية وتعزيز الدور المحوري للصناعة المعدنية في مسار التنمية الاقتصادية للبلاد.

إن هذا التعاون بين الشركة الوطنية لصناعة الحديد وبنك الفلاحة والتنمية الريفية. يعكس الإرادة المشتركة لدعم المشاريع الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية. والمساهمة في النهضة الصناعية التي تشهدها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية.