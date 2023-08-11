توقيع مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية والإندونيسية

تم التوقيع بجاكارتا على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها الإندونيسية بهدف خلق إطار للتعاون وتبادل الخبرات في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية بين البلدين، حسب بيان للمحكمة الدستورية.

وقد وقع على مذكرة التفاهم، رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، و رئيس المحكمة الدستورية الاندونيسية، أنور عصمان.

وهذا على هامش أشغال المؤتمر الدولي لرؤساء المحاكم الذي تحتضنه جاكارتا حول موضوع “تعزيز الديمقراطية من خلال السلطات القضائية الدستورية”.

وفي كلمة له خلال أشغال هذا المؤتمر تحت عنوان “دور المحكمة الدستورية في تعزيز المبادئ الديمقراطية: الماضي والحاضر والمستقبل”، استعرض بلحاج تطور العدالة الدستورية في الجزائر والأشواط التي قطعتها في تكريس مبادئ الحوكمة الديمقراطية ودولة القانون.

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