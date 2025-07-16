توقيع مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للأمن الوطني والمصلحة الوطنية الكورية للأدلة الجنائية “NFS”

تمَّ اليوم الأربعاء الموافق لـ 16 جويلية 2025، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للأمن الوطني والمصلحة الوطنية الكورية للأدلة الجنائية “NFS”، في إطار تعزيز أواصر التعاون الشرطي الجزائري - الكوري .

وحسب بيان الشرطة الجزائرية، فإن مراسم توقيع المذكرة، التي وقع على جانبيها كلّ من المدير العام للأمن الوطني علي بداوي ورئيس المصلحة الوطنية الكورية للأدلة الجنائية “LEE BONG-WOO”، جرت بحضور سعادة سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالجزائر “YOU KI-JUN”، والمدير العام للوكالة الكورية للتعاون الدولي “JANG BONG HEE”، فضلاً عن وفد رفيع المستوى من ذات الجانب، وإطارات سامية من المديرية العامة للأمن الوطني.

وأعرب سعادة سفير جمهورية كوريا في كلمته بالمناسبة، عن إرتياحه الكبير لهذه المحطة البارزة في مسار التعاون المتنامي بين كوريا والجزائر في مجال علوم الأدلة الجنائية والتحقيقات في إطار مشروع التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الكورية للتعاون الدولي “KOICA”.

وأوضح المصدر ذاته، أن توقيع هذه المذكرة، يعدُّ خطوة تهدف إلى دعم تبادل الخبرات والمعارف في مجال الأدلة الجنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجال الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيزًا لما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم، المُوقَّعة في السابع والعشرين من شهر نوفمبر سنة 2024، بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الكورية للتعاون الدولي “KOICA”.