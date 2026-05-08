توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ومكتب الاستثمار التركي

وقّعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI) ومكتب الاستثمار والتمويل التابع لرئاسة الجمهورية التركية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الاستثمار.

وحسب بيان للوكالة، تم توقيع المذكرة، على هامش انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى الجزائري-التركي.

وتم توقيع هذه المذكرة من طرف المدير العام للوكالة، عمر ركاش، ورئيس مكتب الاستثمار والتمويل التركي، أحمد بوراك داغلي أوغلو. خلال مراسم جرت بحضور رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين، وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق نمو مستدام في التعاون الاقتصادي. إلى جانب تطوير الاتصالات المباشرة بين أوساط الأعمال الجزائرية والتركية.