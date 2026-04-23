توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار ونظيرتها من التشاد

وقعت الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات بجمهورية التشاد ليكون بمثابة اطار عملي للتعاون في مجال ترقية، تسهيل ومرافقة الاستثمارات في البلدين. وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والتشاد.

وقد جرت مراسم التوقيع من طرف المدير العام للوكالة، عمر ركاش، والمديرة العامة للوكالة التشادية، سوبديبيت سوبكيكا ليليان، وذلك على هامش أشغال الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة.

وبموجب هذه المذكرة، يقوم الطرفان بتبادل المعلومات الاقتصادية، القانونية والتنظيمية المطبقة على الاستثمار، تعزيز تبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات فيما يتعلق بجاذبية ومتابعة الاستثمارات. تعزيز التنظيم المشترك للمنتديات الاقتصادية، بعثات الإستكشاف والأعمال، زيارات العمل واللقاءات الثنائية (B2B). تسهيل التواصل بين المستثمرين، الشركات والمنظمات المهنية في البلدين. تنفيذ إجراءات منسقة للتواصل والترويج وتعزيز وضوح فرص الاستثمار. تثمين القطاعات الاستراتيجية ذات الإمكانات العالية في البلدين.

كما تعكس هذه المذكرة إرادة مشتركة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين الجزائر وتشاد، من خلال توفير بيئة أعمال أكثر جاذبية وشفافية وتنافسية.