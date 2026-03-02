توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وصيدال

تم اليوم الاثنين، التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية والمجمع العمومي “صيدال”.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنسيق الجهود والاستغلال المشترك للقدرات والكفاءات والإمكانيات المادية والبشرية. لتطوير البحوث العلمية في مجال الابتكار العلمي في مجال صناعة الأدوية، وهذا بعد أن تدعمت الوكالة الجهوية. بمخبر تأثير الأدوية والسموم من خلال استغلال الحيوانات في التجارب الكلينكية.

جدير بالذكر أن مراسم توقيع هذه المذكرة تمت على هامش إشراف وزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري. على تدشين الملحقة الجهوية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بولاية قسنطينة تحت اسم الفقيد البروفيسور يحي قيدوم.

