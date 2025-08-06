توقيع مذكرة تفاهم بين بين مجمع “سونارام” ومجمع “فطيمة” الباكستاني

أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، 2025،على مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين المجمع الصناعي المنجمي “سونارام”. ممثلا بشركته الفرعية “سوميفوس”، وشركة “فطيمة للأسمدة”، فرع المجمع الباكستاني فاطيمة.

جرى التوقيع بحضور كل من كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، نورالدين ياسع، والرئيس المدير العام لمجمع سونارام، بلقاسم سلطاني. والرئيس المدير العام لشركة سوميفوس، لكحل مختار، والمدير التنفيذي للعمليات بشركة “Grand Exploration & Mining Company”، مختار عباس، التابعة لمجمع فطيمة.

كما حضر مراسم التوقيع سفير باكستان لدى الجزائر.وسعادة سفير الجزائر لدى باكستان، بالإضافة إلى عدد من إطارات الوزارة والمجمعيين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار لتعاون مثمر بين الطرفين في مجال تسويق الفوسفات المنتج بمنجم بئر العاتر في مرحلته الأولى، وذلك من خلال ترتيبات تعاقدية تشمل إثراء هذه المادة الحيوية. وتحويلها محليا في المراحل اللاحقة. بما يسهم في تطوير صناعة الأسمدة الفوسفاتية وغيرها.

وتعزيز سلاسل القيمة المرتبطة بهذا النشاط. كما تسعى المذكرة إلى استكشاف فرص الشراكة والاستثمار من خلال مشاريع صناعية موجهة للسوقين الجزائرية والباكستانية، إضافة إلى أسواق أخرى. وذلك عبر دراسة إمكانية إنجاز مشاريع ترتكز على تثمين الموارد المنجمية وتحقيق قيمة مضافة من خلال التصنيع المحلي. بما يعزز قدرات الجزائر في هذا المجال الحيوي، عبر تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الشركتين.

ويندرج هذا التعاون في إطار الجهود المبذولة لترقية الاستثمار في القطاع المنجمي وتعزيز الشراكات الدولية النوعية، لاسيما مع شركاء من القارة الآسيوية. لما يتمتعون به من خبرات صناعية وتكنولوجية متقدمة في تحويل المواد الأولية. وتطوير الصناعات التحويلية. كما يهدف

للإشارة فإن مجمع “فطيمة” يعد من أكبر التكتلات الصناعية الباكستانية، ينشط في العديد من المجالات تشمل الأسمدة، الصناعات الكيميائية، الطاقة، النسيج، والزراعة. ويضم في محفظته شركة “Fatima Fertilizer Company Limited”. الرائدة في تصنيع الأسمدة في باكستان، والتي توسعت نحو القطاع المنجمي عبر مشاريع استراتيجية في إقليم بلوشستان. خاصة في مجالات استغلال وتحويل الفوسفات. والنحاس والذهب والحديد