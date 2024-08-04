توقيع مذكرة تفاهم بين سوناطراك والشركة المصرية بتروجت

قام مجمع سوناطراك، اليوم، بمقر المديرية العامة، بتوقيع مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية بتروجت.

ويأتي هذا في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين “وزارة الطاقة والمناجم” الجزائرية و”وزارة البترول والثروة المعدنية” المصرية بتاريخ 25 أكتوبر 2022 بالقاهرة، في مجالات النفط والغاز والمناجم.

وجرت مراسم التوقيع بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، ووليد لطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروجت.

وحسب بيان سوناطران، فإن هذه المذكرةستُمكّن كلاّ من سوناطراك وبتروجت من تأطير الأعمال المتعلقة بدراسة فرص وجدوى إنشاء شركة مختلطة في الجزائر، تَختصُّ بتصميم وتصنيع المعدات الثابتة تحت الضغط، والمعتمدة من الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين (ASME)، وكذا تقديم الخدمات ذات الصلة.

وأوضح المصدر نفسه، أن بتروجت تُعدّ شركة متخصصة في البناء والتصنيع في مجال صناعة النفط والغاز في البر وفي عرض البحر (وفق صيغة الهندسة والامداد والبناء والتشغيل)، وتنشط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيما في الجزائر.

كما يندرج توقيع مذكرة التفاهم هذه في إطار استراتيجية سوناطراك الرامية إلى تعزيز تحكّمها في العمليات المتصلة بمخطط تطويرها، لا سيما من خلال إبرام شراكات ذات قيمة مضافة عالية تهدف إلى تصنيع المعدات البترولية ذات التكنولوجيا العالية على الصعيد المحلي، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، وكذا التدريب المتخصص ونقل المهارة والتكنولوجيا. يضيف البيان.