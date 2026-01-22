توقيع مذكرة تفاهم بين سوناطراك والمؤسسة التشادية للمحروقات..هذا فحواها

أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، رفقة وزيرة البترول والمناجم والجيولوجيا بجمهورية تشاد، ندولينودجي أليكس نايمباي. اليوم الخميس على مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجمع سوناطراك والمؤسسة التشادية للمحروقات (SHT).

ووقع على مذكرة التفاهم من الجانب الجزائري الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي. ومن الجانب التشادي ممثل المؤسسة التشادية للمحروقات (SHT).

وتهدف هذه المذكرة إلى إرساء إطار عام للتعاون بين الطرفين في مجالات المحروقات، لاسيما في أنشطة الاستكشاف، والتطوير، والإنتاج. ونقل وتثمين موارد المحروقات، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف التقنية، وتعزيز التكوين وبناء القدرات البشرية. بما يسهم في دعم تطوير قطاع المحروقات في جمهورية تشاد.

كما تنص مذكرة التفاهم على دراسة فرص الشراكة المستقبلية، وتطوير مشاريع ذات منفعة متبادلة. مع التركيز على نقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات في المجالات التقنية والتنظيمية. والاستفادة من التجربة الجزائرية الرائدة في تسيير وتنظيم قطاع المحروقات.

وبهذه المناسبة، أكد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، أن توقيع هذه المذكرة يندرج في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز التعاون الإفريقي، وترقية الشراكات جنوب-جنوب، ودعم الدول الإفريقية الشقيقة في تطوير قطاعاتها الاستراتيجية، لاسيما في مجالات الطاقة والمحروقات.

من جهتها، أعربت وزيرة البترول والمناجم والجيولوجيا بجمهورية تشاد عن ارتياحها لمستوى علاقات التعاون مع الجزائر. مؤكدة أن هذه المذكرة تشكل خطوة مهمة نحو الاستفادة من الخبرة الجزائرية. وتعزيز قدرات المؤسسة التشادية للمحروقات. بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجمهورية تشاد.

ويعكس هذا الاتفاق الإرادة المشتركة للبلدين في الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مستويات أعلى من التعاون والشراكة الفعالة. بما يساهم في تعزيز الأمن الطاقوي، وتحقيق التنمية المستدامة. ودعم التكامل الإفريقي في قطاع المحروقات.

